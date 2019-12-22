شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكوا" السعودية تنفى أى نشاط لها فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت شركة "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط الأنباء التى ترددت مؤخرا عن وصول مستشارين وخبراء وآليات تابعة لها إلى حقل العمر النفطى فى محافظة دير الزور السورية، وفق ماتم نشره موقع روسيا اليوم.

وأوضحت الشركة أنها لا تشارك فى أى أعمال تتعلق بالتنقيب والإنتاج أو أى أنشطة استثمارية أخرى فى سوريا.

جاء ذلك ردا على ماتردد أن 15 مهندسا مصريا وسعوديا وصلوا إلى حقل العمر النفطى، على متن طائرات مروحية أمريكية، لتأهيل الحقل وزيادة إنتاجه من النفط، وتدريب العاملين فيه.

Advertisements

ويعتبر حقل العمر الواقع فى الريف الشرقي لدير الزور أكبر حقول النفط فى سوريا، وبلغ إنتاجه قبل اندلاع الأحداث فى سوريا نحو 30 ألف برميل يوميا.