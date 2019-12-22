شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.81% رابحا 49.930 نقطة ليصل إلى مستوى 6243.89 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.10% رابحاً 75.670 نقطة ليصل إلى مستوى 6945.97 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% خاسراً 5.620 نقطة ليصل إلى مستوى 4855.22 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 105.6 مليون سهم بقيمة 36 مليون دينار كويتى عبر 4452 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.06%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.03%، ثم قطاع العقار 0.87%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.46%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.13%.

وجاء سهم "الشركة الوطنية للرماية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.20%، تليه شركة السكب الكويتية بنسبة 9.59%، ثم مجموعة الرأى الإعلامية القابضة بنسبة 8.21%، فيما تصدر سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة منازل القابضة بنسبة 9.72%، ثم الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 8.30%.