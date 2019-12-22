شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط أسهم الأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا 2.19 نقطة ليصل إلى مستوى 8289.20 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.72% خاسرا 49.13 نقطة ليصل إلى مستوى 6743.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 60.4 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 124 شركة، فيما تراجعت 58 شركة.

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وتراجعت 7 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.67%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.37%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.19%.

وجاء سهم "وفرة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.93%، ثم الفخارية نسبة 7.60%، ثم عناية بنسبة 7.42%، فيما تصدر سهم "أسمنت ينبع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.02% ثم تكافل الراجحى بنسبة 1.88%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 1.61%.