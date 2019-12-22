شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الفخارية" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 15 مليون ريال عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 15 مليون ريال، عن النصف الثاني من عام 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 15 مليون سهم، بواقع ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم حتى يوم 31 ديسمبر الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح في 22 يناير 2020.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.47 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.59 مليون ريال في الربع الثاني في 30 سبتمبر 2018.

وقالت الشركة إن التراجع في الأرباح يرجع إلى انخفاض المبيعات نتبجة انخفاض حجم الطلب على الأنابيب بشكل عام لتباطؤ المشاريع.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 4.3 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018.