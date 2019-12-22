شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 39.5 مليون سهم محققة ما قيمته 53.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 956 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقرت 4 أسهم.
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.53%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.96%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.41%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل 0.30%
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.97%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 2.21%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.90%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.73%.
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