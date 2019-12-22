شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع وزراء البترول والطاقة بـ" أوابك" بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" اليوم الأحد، دولة الكويت، الاجتماع الـ103 لمجلس وزراء المنظمة، حيث يترأس الدورة الحالية هذا العام، الشيخ محمد بن خليفة وزير النفط البحرين.

وينقاش الاجتماع فى حضور عباس على النقى الامين للمنظمة وعدد من وزاراء البترول الطاقة العرب، على رأسهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة "الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2020"، وتعيين مدقق حسابات للمنظمة، كما سيستعرض الاجتماع تفعيل وتطوير نشاط وأعمال المنظمة وتقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والدراسات التى أنجزتها وتقرير نتائج أعمال لجنة جائزة "أوابك" للبحث العلمى لعام 2018.