شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 22-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الأحد 22-12-2019 ، أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر ، وسجل متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى المصرى 15.97جنيه للشراء، 16.01 جنيه للبيع، وسجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات أمس، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.97جنيه للشراء. 16.01جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.99 جنيه للشراء. 16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 15.99 جنيه للشراء. 16.09 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء. 16.09 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.99 جنيه للشراء. Advertisements 16.09 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.98 جنيه للشراء. 16.08 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.98 جنيه للشراء. 16.08 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة 15.99 جنيه للشراء. 16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس سعر الدولار فى بنك قناة السويس 15.98جنيه للشراء. 16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى 15.99 جنيه للشراء. 16.09 جنيه للبيع.

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