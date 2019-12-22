شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي للمكتبات تفتتح أول معرض للعلامة التجارية "زورو" بمدينة الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عبد الله سعد محمد أبومعطي للمكتبات عن افتتاحها معرضاً جديداً للعلامة التجارية (زورو) بمدينة الرياض، بتاريخ يوم الخميس الماضي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن هذا المعرض هو المعرض الأول للعلامة التجارية (زورو)، والمعرض السابع من إجمالي معارضها للتجزئة في المملكة.

وبحسب البيان، يقع المعرض بحي المونسية -شارع البلقاء، وتبلغ مساحته (140) متر مربع، وقد بلغ حجم الاستثمارات في هذا المعرض 884.129 ألف ريال.

وتجدر الإشارة بأن هذا المعرض يعتبر الثاني الذي تم افتتاحه في عام 2019، والذي يضم أكثر من 4000 صنف من المنتجات القرطاسية والمنزلية والكمالية، ويأتى ذلك إستمراراً لخطة التوسع التى تتبناها الشركة فى قطاع التجزئة والكماليات.

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ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا المعرض اعتباراً من الربع الرابع من العام المالي 2019.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 5.9 مليون ريال في الربع الثاني في 30 سبتمبر 2018.

وقالت الشركة إن التراجع في الأرباح يرجع إلى انخفاض الايرادات الاخرى الناتجة عن انخفاض ايراد التأجير العقاري.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 6.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018.