شكرا لقرائتكم خبر عن "ملاذ للتأمين" تحصل على موافقة "ساما" على منتج تأمين ضمان الإنشاءات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" النهائية على منتج تأمين ضمان الإنشاءات.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن منتج تأمين ضمان الإنشاءات للمباني هو المنتج الأول من نوعه في المملكة والذي يغطي العيوب الخفية للبناء والتي قد تظهر بعد اكتمال الإنشاءات لكل من أعمال (هيكل البناء، عزل المياه، السباكة والكهرباء والأعمال الميكانيكية والتشطيبات الداخلية).

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قامت بتصنيف القوة المالية للتأمين لدى شركة ملاذ للتأمين التعاوني عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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ويعكس تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) عند الفئة Baa2 لشركة ملاذ للتأمين مكانتها السوقية وعلامتها التجارية الجيدة حيث تحتل المرتبة الحادية عشرة في سوق التأمين في المملكة العربية السعودية، وتبلغ حصتها السوقية 2.1% من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 6.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 10 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المطالبات المتكبدة وارتفاع كلا من مكوّن الديون المشكوك في تحصيلها و تكاليف اكتتاب وثائق التأمين.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 2.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل ربح بلغ 25.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.