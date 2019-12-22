شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "وفرة الغذائية" توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 49.4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية للجمعية العامه غيرالعادية، بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 49.438%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن رأس المال سيتراجع من 200 مليون ريال إلى 101.123 مليون ريال، لينخفض عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 10.1 مليون سهم.

وقالت الشركة، إن السبب في تخفيض رأس المال يعود إلى الرغبة في اعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 98.876 مليون ريال، والناتجه عن إعادة تقييم استثمارات الشركة وذلك تطبيقا للمعايير المحاسبية الدولية، وتسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية وتسجيل مخصص زكاة عن سنوات سابقة وتسجيل خسائر هبوط في قيمة الذمم المدينة الأخرى.

وبحسب البيان، لا يوجد أثر لتخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

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هذا وستقوم الشركة بتعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة وتقديم ملف طلب التخفيض إلى هيئة السوق المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 1.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 58.49% وانخفاض المصاريف الادارية والعمومية والبيعية والتسويقية اضافة لارتفاع الايرادات الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 981.3 ألف ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 8.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.