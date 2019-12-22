شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السعودية تطرح اليوم الإصدار الأخير للصكوك في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تطرح حكومة السعودية اليوم الأحد إصدارها الشهري الأخير هذا العام من الصكوك الادخارية الخاص بشهر ديسمبر الجاري، الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين بأدوات الدخل الثابت، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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