شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة الكويتي: توقعات بتدفق 3.3 مليار دولار لأسواق المال بعد ترقية "ام.اس.سي.اي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير التجارة والصناعة إن ترقية بورصة الكويت في مؤشر "ام.اس.سي.اي" قد يسهم بتدفق مليار دينار "نحو 3.3 مليار دولار امريكي" مهنئا القيادة السياسية بترقية الكويت الى مرتبة الأسواق الناشئة.

وأكد خالد الروضان ان الجدية التي توليها كافة الجهات وتحسين بيئة الأعمال بدات تؤتي ثمارها لترقية الكويت في اكبر 3 مؤشرات عالمية وهي "فوتسي" و"ستاندرد اند بورز" و"ام.اس.سي.أي"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف ان سقف الطموحات لا يزال مرتفعا والعمل مستمرا لمزيد من التطوير، مؤكدا السير بخطى ثابتة لتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي.

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وأعلنت مؤسسة MSCI الأربعاء الماضي ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وكانت شركة الوطني للاستثمار التابعة لبنك الكويت الوطني قد توقعت أن يزيد وزن الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على 0.6% في حال إتمام الترقية ما سيجذب تدفقات غير نشطة قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

وقالت شركة كامكو الكويتية إنه وبعد اتخاذ قرار ترقية البورصة الكويتية من قبل مؤسسة MSCI يمكن للورصة أن تجذب تدفقات غير نشطة تصل الى ما يقرب من 3.1 مليار دولار أمريكي وقيمة أكبر من التدفقات النشطة. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول عملية تنفيذ الترقية مع بداية العام المقبل.