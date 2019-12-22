شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قيمة السوق العقارية بالسعودية للأسبوع الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية بالسعودية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، وبنسبة تراجع 9.2% الأسبوع الماضي، ومقارنة بانخفاض خلال الأسبوع الأسبق وبنسبة 12.7%، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.9 مليار ريال.

يأتي هذا التراجع في نشاط السوق العقارية امتدادا للأداء المتباطئ الذي سيطر على السوق منذ شهرين، وصلت نسبة انخفاضه لإجمالي السوق فيهما إلى 36.3%، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وترتفع نسبة الانخفاض إلى 44.7% على حساب القطاع السكني ويعزى ذلك التراجع في مستويات السيولة كما سبق الإشارة إليه؛ إلى تراجع زخم التمويل العقاري الممنوح للأفراد منذ مطلع (نوفمبر) الماضي.

واستمر في وتيرته المتباطئة حتى تاريخه كما تظهر البيانات الأسبوعية لأداء السوق.

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وتركز الانخفاض في نشاط السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي على القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 16.2%، مقارنة بارتفاعه الطفيف خلال الأسبوع الأسبق 0.8%، ليستقر بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال.

وفي المقابل، سجل نشاط القطاع التجاري خلال الأسبوع نفسه ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 18.3%، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية 42.9%، ليستقر بدوره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 769 مليون ريال.

وعلى مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 3.2%، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق 4.5%، ليستقر عند مستوى 5661 صفقة عقارية خلال الأسبوع.

وانخفض عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثاني على التوالي 3.2%، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق 5.2%، ليستقر عند 5899 عقارا مبيعا خلال الأسبوع.

وتراجعت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية خلال عام 2018 بنسبة 36.9% بما يعادل 82.8 مليار ريال وذلك للعام الرابع على التوالي.