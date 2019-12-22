شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة سعودية فرنسية لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت الهيئة العامة للاستثمار السعودية توقيع اتفاقية مشروع مشترك في مجال الطاقة بين شركة "أوبتيمم تراكر" الشركة الفرنسية العالمية في تصنيع أجهزة تتبع الطاقة الشمسية، وبين شركة "الرشيد للاستثمارات البترولية"، الشركة السعودية المتخصصة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين والطاقة والصناعة.

وتتمتع الشركة الفرنسية "أوبتيمم تراكر" بحيازتها على براءة اختراع لتطويرها تقنية جديدة لأنظمة التركيب والبناء التي تمكّن من زيادة إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة الشمسية.

ويهدف المشروع المشترك إلى تصميم وتصنيع أنظمة التركيب والبناء للألواح الكهروضوئية بسعة تصل إلى 150 ميغاوات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

Advertisements

وتبلغ القيمة الاستثمارية المبدئية للمشروع حوالي 200 مليون ريال، ما سيخلق 1000 وظيفة مباشرة، كما يهدف المشروع إلى تلبية أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والهادف إلى التنويع السريع لإمدادات الطاقة المحلية في المملكة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالمملكة من أقل من 1% إلى 30% بحلول عام 2030.



يذكر أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 809 تراخيص، كان نسبة المشاريع المشتركة منها مع مستثمرين محليين أكثر من 33%.

ويعد قطاع الطاقة أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي توفر فرصاً استثنائية للمستثمرين، خصوصاً في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، والتي جعلت منها بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات من أنحاء العالم.