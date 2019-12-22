شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 22 حتى 26 ديسمبر الجاري، اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة سدافكو.

وتبدأ الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، الأحد، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر من العام 2019، بقيمة 81.250 مليون ريال، بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 25%.

وتنظر الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، يوم الأربعاء، في مُقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2019، بإجمالي 34.4 مليون ريال، بواقع 0.8 ريال للسهم الواحد بما يعادل 8% من رأس مال الشركة.