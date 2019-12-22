شكرا لقرائتكم خبر عن 86.9 مليون دولار لاستيراد جاموس وأبقار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، تراجع فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجاموس الحي خلال الـ 9 أشهر من 2019 لتسجل 86.927 مليون دولار مقابل 110.389 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنسبة تراجع 21.2%، كما انخفضت خلال سبتمبر بنسبة 92% لتبلغ 1.601 مليون دولار في مقابل 20.17 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وفى هذا الإطار كشف سيد النواوى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، وأحد كبار المستوردين، أن مصر تستود الجاموس الأسود من الهند وكذلك الصين، وهو جاموس مستورد لزيادة إنتاجية الحليب، مشيرا إلى أنه فى السابق كان يتم استيراد أنواع من البقر من استراليا وإيطاليا وأوكرانيا لكن الاستيراد تراجع بشكل كبير.

وأضاف النواوى لـ"الخليج 365"، أن هناك قرار سابق بحظر استيراد الماشية الحية من بعض الدول، لكن الاستيراد بصفة عامة للماشية الحية يكون بهدف زيادة الإنتاجية سواء من الألبان أو لجلب سلالات جديدة أكثر إنتاجا.

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وفى سياق متصل، قال النواوى: هناك تراجع أيضا فى استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل والهند، لافتا إلى أنه يتم استيراد "الكبد والكلاوى وقلوب الماشية" من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف تقرير جهاز الاحصاء، ارتفاع واردات اللحوم خلال أول 9 أشهر من العام بنسبة 38.9% لتسجل 1.649 مليار دولار في مقابل 1.187 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018.