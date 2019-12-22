شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون ورقة بقيمة قدرها 11.1 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة سبيد ميديكال، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 5.6 مليون ورقة، بقيمة قدرها 8.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، بحجم تداول بلغ 637.2 ألف ورقة، وبقيمة 2.3 مليون جنيه.

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وجاءت شركتا المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، إم بى للهندسة، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 34 ألف ورقة بقيمة 30 ألف جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 1196 ورقة بقيمة 646 جنيه للثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 25.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 13.8 مليون ورقة منفذة على 872 عملية خلال الأسبوع الماضى.