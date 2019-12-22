شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..لجنة الضرائب والجمارك تنظم ندوة حول مزايا وتحديات اتفاقية أغادير والان مع تفاصيل الخبر
تهدف الندوة التى سيتم تنظيمها اليوم الأحد التعريف بأهداف ومزايا اتفاقية أغادير وكيفية الاستفادة منها وتطورات التعاون الجمركي بين الدول أعضاء الاتفاقية والتى تصب فى خدمة المتعامل الاقتصادى، كما سيتم تسليط الضوء على دور مجلس أعمال اتفاقية اغادير، والتعرف على التحديات والمعوقات التى تواجه المتعامل الاقتصادى .
ومن المقرر أن يشارك فى فاعليات الندوة مسئولين بالوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وذلك للتعرف على الخدمات التى تقدمها تلك الجهات في إطار اتفاقية أغادير.
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