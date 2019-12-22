شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وفي نفس الوقت ليعطي نفسه فرصة لجني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.57% بما يعادل -0.15 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 26.55 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات مستوى الدعم 24.64.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.40 ومستوى المقاومة 26.55.