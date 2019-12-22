شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يخرج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الراجحي (1120) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك وسط تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.54% بما يعادل 1.00 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط الإيجابي على تداولاته القادمة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 65.30، ليستهدف مستوى المقاومة 70.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.90 ومستوى المقاومة 68.00.
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