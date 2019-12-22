شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وأخيراً وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.34% بما يعادل -0.14 نقطة.

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لهذا نحن نرجح عودة الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.16، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 10.64.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.16 ومستوى المقاومة 10.64.