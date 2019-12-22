الرياض يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 22-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً هي الثانية على التوالي بلغت نسبتها 2.51% بما يعادل 0.60 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة 25.10، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 25.10 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات مستوى الدعم 23.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.60 ومستوى المقاومة 25.10.
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