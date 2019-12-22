الاقتصاد

سيرا يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 22-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.82% بما يعادل 0.56 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 20.78، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 20.78، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 22.08.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.90 ومستوى المقاومة 21.50.

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