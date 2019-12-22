شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.82% بما يعادل 0.56 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 20.78، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 20.78، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 22.08.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.90 ومستوى المقاومة 21.50.