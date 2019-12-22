دار الأركان يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 22-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم دار الأركان (4300) صعوده بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، لينهي آخر جلساته والتي اتسمت ببعض التذبذب على مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 0.04 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من صعود السهم المستمر إلا أنه يستقر أدنى مستوى المقاومة المحوري 10.81، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 8.24 إلى 12.4)، )، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.81، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 10.32 الذي يمثل نسبة 50% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.32 ومستوى المقاومة 10.81.
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