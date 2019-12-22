شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام القابضة يخترق مقاومته الحالية- تحليل صباحي – 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أنعام القابضة (4061) في آخر جلساته، ليعزز السهم من مكاسبه بارتفاع بلغت نسبته 0.66% بما يعادل 0.08 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق مستوى المقاومة 12.16، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 15.26 إلى 7.15)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا وطيلة استقرار السهم أعلى مستوى 12.16 نتوقع له المزيد من الارتفاع بتداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التالي والأخير من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي السابق ذكره عند مستوى 13.52 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.60 ومستوى المقاومة 12.98.