شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت ينهي على آمال ارتفاعه – تحليل صباحي – 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم ميفك ريت (4346) في آخر جلساته، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة اختبار السهم لمقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للمزيد من الضغط السلبي، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -4.13% بما يعادل -0.33 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 7.80، ليستهدف مستوى الدعم 7.41.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.41 ومستوى المقاومة 7.88.