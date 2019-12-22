زين السعودية يواجه مقاومة محورية – تحليل صباحي – 22-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصل السهم بهذا الارتفاع لاختبار مستوى المقاومة المحوري 11.50، ليحقق السهم أرباحاً حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.95% بما يعادل 0.22 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السهم.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.50، ليستهدف مستوى الدعم 10.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 12.00.
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