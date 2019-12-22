شكرا لقرائتكم خبر عن اكسا التعاونية يكافح لاستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم اكسا التعاونية (8250) على ارتفاع في آخر جلساته، ويأتي هذا الارتفاع بعد محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي ليبدأ منها تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 0.10 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.60، طيلة ثبات مستوى الدعم 25.06.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.64 ومستوى المقاومة 27.00.
كانت هذه تفاصيل خبر اكسا التعاونية يكافح لاستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 22-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.