شكرا لقرائتكم خبر عن اكسا التعاونية يكافح لاستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم اكسا التعاونية (8250) على ارتفاع في آخر جلساته، ويأتي هذا الارتفاع بعد محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي ليبدأ منها تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 0.10 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.60، طيلة ثبات مستوى الدعم 25.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.64 ومستوى المقاومة 27.00.