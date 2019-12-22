إسرائيل تصدر الغاز الطبيعي إلى مصر خلال أيام

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين المحتلة

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، بدء تل أبيب في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

وقالت صفحة تابعة للخارجية الاسرائيلية على “فيسبوك”، في بيان لها، السبت،: “وقع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر”.

وأضافت الوزارة: “الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل ليفياثان في إسرائيل إلى مصر في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري”.

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وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، صادق شتاينتس، على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وتفيد تقارير صحفية أن شركات بمصر هي من تستورد الغاز وتبيع بالسوق المحلي، في وقت تأمل فيه مصر أن تكون مركز طاقة إقليمي يسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلية وتصدير الباقي.

وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.