شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لمراكز الغوص بالبحـر الأحمر عـن تلوث "البلاستيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالتعـاون مـع الإتحـاد المصرى للغرف السـياحية، وبرنامج دعم وتطويـر التعليم الفنـي والتدريب المهنىTVET ، تقديم دوتين تدريبيتين للتوعية البيئية بدء من شـهر يناير المقبل 2020 .

وقالت الغرفة إن هـذه الـدورات تستهدف رفـع الوعى البيئـى للعاملين، فى المنشآت الفندقية، ومراكـز الغوص والأنشطة البحرية، واليخـوت اليوميـة فى منطقـة البحـر الأحمر، عـن التلـوث الناتج مـن مخلفات البلاستيك وكيفيـة الحد من التأثير السـلبى على البيئـة من خلال ممارسات صديقة للبيئـة كجزء من مشروع مشترك لزيـادة الوعي الخـاص بحماية البيئـة والتنـوع البيولوجـي فى البحـر الأحمر.

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وتتوجه غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالشكر لمراكز الغـوص وأعضـاء الغرفـة والغواصين التطوعين اللذيـن قامـوا بتنظيـم حملات للنظافـة بالتنسـيق مـع مراكـز الغـوص أعضـاء الغرفـة والغواصين المتطوعين، حيث تـم تنظيـم حملـة نظافـة لمحمية نبـق ومدينة شرم الشـيخ كمبـادرة طيبـة لدعـم السـياحة والحفـاظ على البيئـة والثروات الطبيعيـة.