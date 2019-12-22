شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 21.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 20.4%.

وحلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 840.1 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 754.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 9.1%، وفى المركز الخامس شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 589.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.1%.

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وجاء فى المركز السادس شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 467.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%، اتش سى لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 345.4 مليون جنيه بنسبة 4.2%، وحل فى المركز الثامن بلتون فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 297.2 مليون جنيه بنسبة 3.6%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا عكاظ للوساطة المالية والاستثمار، بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 223.8 مليون جنيه، و 173.5 مليون جنيه جنيه، بنسبة 2.7%، 2.1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.