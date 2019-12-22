شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) صعوده بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم المهم 8163.06، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، وأيضاً تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق أرباحاً هي الخامسة على التوالي بلغت نسبتها 0.46% بما يعادل 37.961 نقطة، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في احجام التداول.
لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 8399.82 الذي يمثل نسبة 50% منها، وذلك طيلة استقراره أعلى مستوى 8163.06 الذي يمثل نسبة 38.2% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8163.06 ومستوى المقاومة 8399.82.
|
عدد أسهم الشركات الرابحة 131
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة 56
|
عدد أسهم الشركات الثابتة 8
|
عدد أسهم الشركات المتداولة 195
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 22-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.