شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) صعوده بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم المهم 8163.06، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، وأيضاً تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق أرباحاً هي الخامسة على التوالي بلغت نسبتها 0.46% بما يعادل 37.961 نقطة، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في احجام التداول.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 8399.82 الذي يمثل نسبة 50% منها، وذلك طيلة استقراره أعلى مستوى 8163.06 الذي يمثل نسبة 38.2% منها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8163.06 ومستوى المقاومة 8399.82.