شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 6870 نقطة، في ظل استمرار ارتفاع كمية التداول لتقترب من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح المؤشر ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 7000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6800 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,849 وبين مستوى المقاومة هو 6,899 نقطة
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