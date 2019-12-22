شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعوض خسائر الأسبوع -تحليل صباحي- 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10340 نقطة نهاية تداولات الثلاثاء، في ظل ارتفاع في كمية التداول، الا ان المؤشر مازال يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 10150 ومستوى 10400 نقطة حتى اختراق المؤشر لاحد المستويين، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,270 وبين مستوى المقاومة هو 10,400 نقطة