شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية للإستثمار البترولي (GPI) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 20 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 21.50 فلس، حيث يقابل الحد العلوي للقناة الصاعدة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 18 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 21.50 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.4 بينما مستوى المقاومة هو 21.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط