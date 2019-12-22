شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) يتلقى مقاومة قوية-تحليل صباحي- 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نهى السهم تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 28.10 فلس، وهو نفس اغلاق جلسة الأربعاء، وبالتزامن مع استمرار ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط متوسط الاجل، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 25 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 30 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.8 بينما مستوى المقاومة هو 28.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط