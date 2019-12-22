شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مبرد للنقل (MUBARRAD) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 70 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 71 فلس، وبالتزامن مع استمرار تدني كميات التداول، وتعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية إشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم 64 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 72 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 69.7 بينما مستوى المقاومة هو 70.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط