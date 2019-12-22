شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات (ALAFCO) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 269 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 250 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 276 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 268.7 بينما مستوى المقاومة هو 269.7 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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