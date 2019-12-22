شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي عند مستوى 31.40 فلس، بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما انهى السهم تداولاته مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 30 فلس كمستوى اول ثم 28 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32.50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.80 بينما مستوى المقاومة هو 31.50 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط