شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان العقارية (AAYANRE) يسجل اعلى مستوى في عام و عشرة اشهر -تحليل صباحي- 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 78 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم منذ عام وعشرة اشهر، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 75 فلس، كما انهى السهم الجلسة اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 85 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 75 فلس. Advertisements متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 76.3 بينما مستوى المقاومة هو 78.8 فلس الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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