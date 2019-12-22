شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية (KBT) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 41 فلس، بالرغم من انه استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 42 فلس، مصحوبا باستمرار تدني كميات التداول لثاني أسبوع على التوالي، ويقترب السهم حاليا من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 42.50 فلس، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 39 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 42.50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.5 بينما مستوى المقاومة هو 41.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط