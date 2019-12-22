شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 243 فلس، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 245 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح وشيكة للوصول لمستوى الدعم 230 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 245 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 242 بينما مستوى المقاومة هو 244 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 22-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.