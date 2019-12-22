شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 243 فلس، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 245 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح وشيكة للوصول لمستوى الدعم 230 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 245 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 242 بينما مستوى المقاومة هو 244 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط