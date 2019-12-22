شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح والتي بداها مع بداية الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.614 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الأسبوعي، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، لذلك نتوقع استمرار عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 0.57 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.65ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.61 وبين مستوى المقاومة هو 0.64 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 22-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.