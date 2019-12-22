شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح والتي بداها مع بداية الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.614 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الأسبوعي، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، لذلك نتوقع استمرار عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 0.57 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.65ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.61 وبين مستوى المقاومة هو 0.64 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد