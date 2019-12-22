شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى وبقوة خلال جلسة الثلاثاء اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 4.49 ريال، متجاوزا خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، مما يعد إشارة إيجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 4.55 ريال، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 4.80 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.44 وبين مستوى المقاومة هو 4.55 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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