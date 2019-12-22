الاقتصاد

البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة الخميس المقبل وسط توقعات بالخفض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث البنك المركزى المصرى، أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بخفض الفائدة بنسبة 1%.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الماضى يـوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس أى 1% ليصل الى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 12.75%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

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