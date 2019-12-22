شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تعتمد 60 صيدلية للدواء كـ«صيدليات مرجعية» والان نبدء بالتفاصيل

اعتمدت هيئة الغذاء والدواء 60 صيدلية من صيدليات الدواء كصيدليات مرجعية؛ نظرًا للإمكانيات العالية التي تتميّز بها صيدليات الدواء، وتوافر غالبية الأدوية المطلوبة فيها، إضافة لانتشارها الواسع في معظم محافظات ومدن المملكة؛ مما يسهل وصول المستهلك والمريض للدواء.

ويساهم اعتماد صيدليات الدواء كصيدليات مرجعية في توفير الأدوية المسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، وهي أدوية لا يقتصر استخدامها في المستشفيات، ويمكن أن يتم صرفها للمريض ولا تتوافر لدى جميع الصيدليات، وكذلك بعض الأدوية غير المسجلة التي لا يوجد لها بديل مسجل متوافر وتوجد حاجة ملحّة لتوفيرها في الصيدليات.

وتقدم صيدليات الدواء خدماتها الصحية على مدار الساعة بفروعها، وذلك من خلال إجراء القياسات الحيوية المختلفة، وتقديم العديد من النصائح الطبية التي بدورها تساعد في تقليل نسب الإصابة بالأمراض المزمنة، ومن هذه النصائح: التغذية السليمة، الرياضة، الوزن السليم والتخلص من السمنة، التخلص من عادة التدخين، الالتزام بالعلاج والمتابعة الدورية بشكل مستمر.

يأتي ذلك في إطار سعي الشركة المستمر لتقديم أفضل الخدمات الصحية والرقمية لعملائها بأعلى المعايير العالمية تحت شعار «رعاية بلا حدود»، وذلك في جميع فروعها المنتشرة بأنحاء المملكة انطلاقًا من أهمية دورها في المجتمع، وإيمانًا منها بتقديم أفضل رعاية صحية لكل أعضاء المجتمع ورفع مستوى الوعى الصحي لديهم.