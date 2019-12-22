شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف جميل للسيارات تكشف عن أحدث موديلات تويوتا لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لمركبات تويوتا في المملكة، حضوراً مشرّفاً ومشاركة واسعة في الدورة الواحدة والأربعين للمعرض السعودي الدولي للسيارات 2019، الذي أقيم في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، حيث كشفت خلاله عن عدد من أحدث موديلات تويوتا وتقنياتها الذكية لعام 2020.

مازن جميل، المدير التنفيذي للتسويق في عبداللطيف جميل للسيارات، عبر عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث، قائلاً: «متحمسون لخلق تجربة ملهمة لجميع ضيوف جناح عبداللطيف جميل للسيارات في المعرض السعودي الدولي للسيارات 2019. لقد بذل فريقنا هذا العام جهداً كبيراً من أجل ترسيخ العلامة التجارية في ذهن الزائرين، وابتكر وسائل عدة للتواصل معهم وتعزيز ثقتهم بـ عبداللطيف جميل للسيارات كونها من أحد أكبر موزعي سيارات تويوتا حول العالم».

وأضاف جميل: «كما عودنا عشاق تويوتا في المملكة، كانت لمشاركتنا في هذا الجناح طعم خاص هذه السنة نظراً لعدد المركبات الجديدة والمبتكرة، التي نضعها في متناول ضيوفنا بالمملكة، وذلك إلى جانب عدد من أحدث الموديلات والتقنيات الذكية في المركبات الأخرى. كشفنا خلال المعرض عن سيارتي هايلاندر وCHR الجديدتين، اللتين سيتم طرحهما في السوق السعودي قريبا، إلى جانب أحدث موديلات GR سوبرا، وكورولا، وRAV4، وميراي، ولاند كروزر Toyota Auto Body الفائزة برالي داكار 2019 لست مرات على التوالي».

وتتيح مشاركة عبداللطيف جميل للسيارات في المعرض فرصة مواتية لاستعراض أحدث موديلات تويوتا في المملكة، ما يعزز مكانتها الريادية في السوق السعودية على مدى أكثر من ستة عقود. وقد تم تجهيز الجناح بعدد كبير من الأنشطة الإبداعية التفاعلية، التي تم تصميمها خصيصاً لإثراء تجربة الضيوف، ذلك إلى جانب العديد من الأنشطة الخاصة بالصغار.