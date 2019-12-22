شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربي تستقبل وفدا من جامعة الأصالة والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربي وفدا من جامعة الأصالة، تضمن عددا من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات، حيث بدأت الزيارة باستعراض إنجازات الهيئة، كما تضمنت الزيارة جولة لمركز التحكم تم خلالها تقديم عرض عن عمل المركز، إضافة إلى زيارة مركز مراقبة الأصول، التي اطلعوا خلالها على أحدث أساليب وتقنيات صيانة شبكة الربط الكهربائي وتطويرها، وكذلك تقديم عرض لخطط الهيئة الحالية والمستقبلية، التي تركز على توسعة الرابط الخليجي وضمان توفير خيارات للتزويد الكهربائي تلبي جميع الاحتياجات الوطنية التنموية للدول الأعضاء، وذلك يعد هدفا إستراتيجيا يتفق مع رؤية الهيئة، وتؤكد الجامعة أنها تقوم بتنظيم مثل هذه الزيارات واللقاءات بشكل دوري؛ بهدف التواصل مع المجتمع ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع. وفي نهاية اللقاء، تم أخذ صور جماعية تذكارية لجميع الحاضرين من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة الأصالة وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس الخليج العربي.

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