شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مستشفى جاما لمشاركته في برنامج «قيادات نسائية 2030» والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي مشاركة مستشفى جاما لهذه المبادرة تعزيزا لدوره في دعم الكفاءات السعودية وريادتها في مجال توطين الوظائف بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، والمساهمة في زيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية بالتدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، وتمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي.
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