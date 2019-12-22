شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مستشفى جاما لمشاركته في برنامج «قيادات نسائية 2030» والان نبدء بالتفاصيل

كُرمت مستشفى جاما الخبر ممثلة في مديرها العام التنفيذي السيد رياض بن حجي أحمد المزروع من قبل معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي لمشاركته في مبادرة التوجيه القيادي للكوادر النسائية «قيادات نسائية 2030»، الذي عقدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبحضور عدد كبير من مسؤولي الوزارة وممثلي الشركات المشاركة في البرنامج.

وتأتي مشاركة مستشفى جاما لهذه المبادرة تعزيزا لدوره في دعم الكفاءات السعودية وريادتها في مجال توطين الوظائف بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، والمساهمة في زيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية بالتدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، وتمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي.