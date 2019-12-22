شكرا لقرائتكم خبر عن 5 يناير آخر موعد للترشح لمجالس أمناء مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر والشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت هيئة المجتمعات العمرانية، يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل، كآخر يوم للتقدم بأوراق الترشيح لمجالس أمناء مدن ( القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشروق) .

من جانبه قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لشئون تطوير وتنمية المدن الجديدة، أنه تم فتح باب تقديم طلبات الترشح بمدينة القاهرة الجديدة الأسبوع الماضى، وحتى يوم الثلاثاء 31 /12 /2019، بمقر مجلس الأمناء بشارع التسعين الشمالي، بجوار الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمدينة 6 أكتوبر من يوم الأحد الموافق 22 /12 /2019 : يوم الأحد الموافق 5 /1 /2020، بمقر مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر بمنطقة غرب سوميد طريق امتداد محور 26 يوليو، وبمدينة الشروق بدءاً من أمس وحتى يوم الإثنين الموافق 30 /12 /2019، وذلك بإدارة العلاقات العامة بمقر جهاز المدينة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة: يشترط في المتقدم، أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل إقامته بالمدينة التي يرغب الترشح بها مثبت ببطاقة الرقم القومي، وألا يقل سن المتقدم عن (21سنة)، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، وألا يكون سبق له المشاركة في مجلس الأمناء منذ دورتين سابقتين،(رئيس – نائب – عضو..).

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وبالنسبة للمستندات المطلوبة للترشح، أوضح نائب رئيس الهيئة، أنه على المتقدم للترشح، سحب استمارة الترشح واستيفائها وتقديمها، مرفق بها صورة المؤهل الدراسي، وصحيفة للحالة الجنائية حديثة خالية من أية أحكام، والمستند الدال على تأدية الخدمة العسكرية (قدوة حسنة) أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، وعدد 6 صورة فوتوغرافية، وملء النموذج الخاص بالسيرة الذاتية للمترشح، ورؤيته في تطوير الأداء وتنمية المدينة في المجالات كافة، مشيراً إلى أنه لن يتم النظر في الطلبات التي تقدم بعد المواعيد المحددة لكل مدينة، وكذا الطلبات غير مستوفاة الأوراق الخاصة بالشروط المشار إليها.